Lavori finiti alla Casa di Giulietta dal prossimo weekend riapre a pieno regime

Dal prossimo weekend, la Casa di Giulietta a Verona riapre a pieno regime dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione. A partire dal 23 maggio, non sarà più necessario il contingentamento degli ingressi. Tuttavia, dal 19 al 22 maggio, la Casa e il cortile rimarranno chiusi al pubblico per ultimare le operazioni di rifacimento.

Dal 23 maggio termina il contingentamento degli ingressi alla casa di Giulietta, a Verona, in quanto saranno ultimati i lavori per il rifacimento del tetto. In vista della riapertura a pieno regime, il Comune ha comunicato che dal 19 al 22 maggio la Casa ed il cortile di Giulietta resteranno.

