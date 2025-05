Lavori completati su asfalti e segnaletica in via Lago di Scanno e via Torino a Pianella | investiti 100mila euro FOTO

A Pianella, grazie a un investimento di 100mila euro di fondi regionali, si sono conclusi i lavori di rifacimento stradale in via Lago di Scanno e in tratti di via Torino. Questo intervento, definito "strategico e atteso da tempo", migliora la viabilità dell’arteria di circonvallazione della frazione di Castellana.

Grazie ai 100mila euro di fondi regionali ottenuti a Pianella sono stati completati i lavori di rifacimento stradale di via Lago di Scanno, arteria di circonvallazione della frazione di Castellana, e di alcuni tratti di via Toino. “Un intervento strategico atteso da tempo”, sottolinea. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Lavori completati su asfalti e segnaletica in via Lago di Scanno e via Torino a Pianella: investiti 100mila euro [FOTO]

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovi asfalti, lavori al via dopo le proteste

Segnala msn.com: Sono iniziati gli interventi nelle traverse di via Volta. Nei giorni scorsi incontro in Comune con lo sfogo del sindaco Spazzafumo ...

Giro d'Italia, viaggio tra i cantieri: nuovo asfalto e segnaletica sulle strade

Si legge su quotidianodipuglia.it: Sei cantieri, 12 chilometri, due settimane di tempo. Lecce è pronta per la volata rosa. Ci siamo: la corsa contro il tempo per rifare le strade con un asfalto “velluto” e privo ...

Nuovo asfalto e nuova segnaletica, lavori per 92.500 euro

Riporta msn.com: è stato possibile avviare la posa del nuovo manto d’asfalto in piazza Zannetti, dove era prevista solo la sistemazione della segnaletica. Un sito importante, considerato che è il terminal per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CONVEGNO UFOLOGIA 'CITTA' DI POMEZIA', AI LAVORI ANCHE EX SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA E DEPUTATO GEN. ROSSI

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa Francesca Bittarello, autrice del libro ' UFO gli archivi inediti' e volto noto di diverse trasmissioni televisive: ''Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l'attesissima undicesima edizione del popolare convegno di Ufologia citta' di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei eventi molto attesi da pubblico e stampa.