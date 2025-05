Varese – Lanaterapia: gomitoli e uncinetti per le pazienti oncologiche, l’iniziativa di Gomitolorosa è arrivata alla Breast Unit di Asst Sette Laghi grazie alla collaborazione con Caos odv. Con l’aiuto delle volontarie, durante le terapie e nei tempi di attesa, le pazienti potranno distrarsi contenendo ansie e paure realizzando piccoli manufatti all’uncinetto. Le volontarie di Caos odv consegnano alle pazienti un kit contenente un uncinetto, un gomitolo di lana, lo schema da realizzare, le istruzioni di base, materiale informativo e di sensibilizzazione. Con l’aiuto delle stesse volontarie, le pazienti realizzano a mano dei piccoli esagoni che, uniti l’uno all’altro, compongono scaldagambe, cappellini etc. da utilizzare durante la chemioterapia, copertine per i neonati e altri manufatti per le persone fragili. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori a maglia anti-stress: la lanoterapia entra in corsia. Gomitoli per le pazienti oncologiche alla Breast Unit di Asst Sette Laghi