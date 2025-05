Volava a 52 chilometri orari: un germano reale è stato pizzicato da un autovelox mentre "andava di fretta" in una zona urbana con limite fissato a 30 kmh. No, non è uno scherzo: è quanto accaduto a Köniz, piccola cittadina svizzera non troppo distante da Berna. E qualcuno sui social si chiede se. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - L'autovelox che ha multato un'anatra per il limite di velocità: "Andava a 52 km/h"