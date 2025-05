Lautaro Martinez ancora fuori | l’Inter predica cautela Le ultime – Sky

Lautaro Martinez continua a non allenarsi, saltando anche la sfida contro la Lazio. L'Inter adotta un approccio cauto, focalizzandosi sul recupero del giocatore in vista della finale di Champions League contro il PSG. L’obiettivo è chiaro: garantire il pieno recupero del Toro per il match decisivo.

Lautaro Martinez non si è allenato neanche oggi, quindi salterà anche la partita tra Inter e Lazio. Il Toro lavora in ottica PSG e finale di Champions League. ANCORA FUORI – L’obiettivo è chiaro: avere Lautaro Martinez al 100% per la finale di Champions League tra PSG e Inter. Il Toro non si è allenato anche oggi, proseguendo il suo lavoro di terapie. Il capitano, a differenza di tre compagni, non ha ancora recuperato dall’elongazione muscolare rimediata contro il Barcellona nella semifinale di andata. Il Toro poi ha stretto i denti, giocando e segnando al ritorno al Meazza. Ma adesso serve preservarlo. Lo staff medico nerazzurro, riferisce Sky Sport, predica cautela. Non bisogna mettere fretta in quanto occorre riavere l’argentino al 100% della forma nella finale di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez ancora fuori: l’Inter predica cautela. Le ultime – Sky

