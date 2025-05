Lautaro Inter, novità sull’infortunio dell’attaccante di Simone Inzaghi, ecco finalmente spuntare una data, quando rientra il bomber. Lautaro Inter, ma quando torna in campo il nerazzurro? Finalmente arriva una risposta. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice il quotidiano. Impossibile vedere l’argentino con la Lazio, si punta – a quanto risulta – verso l’incontro successivo col Como. Un estratto dal giornale: LAUTARO INTER – «Lautaro, si sa, è un pianeta diverso dagli altri alla Pinetina, sia per l’importanza catartica che ha nel gruppo sia perché il recupero al flessore sinistro, di nuovo indolenzito dopo la semifinale di ritorno, è necessariamente più lento: serve prudenza massima dopo la corsa per rimetterlo nell’arena. Per l’argentino ora si punta un definitivo rientro contro il Como, se a gara in corso o dall’inizio dipenderà anche dalla data in cui si giocherà l’ultimo turno. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, novità sull’infortunio: Inzaghi ha sciolto le riserve, ecco quando rientra!