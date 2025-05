L'enorme richiesta di insegnanti senza titolo di specializzazione ma spesso anche senza titolo di studio per l'accesso al grado infanzia e primaria, ha creato una sacca di precariato che non trova facile collocazione. Quella che riceviamo è una delle tante mail che riceviamo in questi giorni, successivi alla pubblicazione dei decreti per l'attivazione dei percorsi di specializzazione sostegno straordinari e aggiuntivi rispetto al percorso tradizionale del TFA sostegno. L'articolo Laurea in Scienze Pedagogiche e servizio alla primaria: come diventare insegnante di sostegno . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it