Quando un’artista amata come Laura Pausini cambia qualcosa di sé, il pubblico se ne accorge. Non per superficialità, ma perché certe figure entrano a tal punto nell’immaginario di tutti da diventare poi parte di una grande famiglia. Ed è per questo che la trasformazione fisica della cantante romagnola non è passata inosservata. L’abbiamo vista, più snella, tonica, visibilmente in forma. Il cambiamento ha suscitato molte domande, ammirazione, e anche un sano desiderio di capire quanti chili ha perso e come ci è riuscita. Non si tratta però di semplice curiosità estetica, perché dimagrire non è solo una questione di taglie. È una scelta che coinvolge corpo, mente e stile di vita. Quanti chili ha perso. Laura Pausini non ha mai fatto mistero del suo rapporto sereno ma talvolta conflittuale con il corpo. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini, quanti chili ha perso e come ha fatto