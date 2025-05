Laura Pausini e la festa di compleanno la cantante spegne 51 candeline

Laura Pausini festeggia il suo 51° compleanno con un messaggio speciale per i fan su Instagram. La popstar esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e svela il suo desiderio di celebrare ogni anno in modo unico e musicale. Un momento di gioia condiviso con chi la sostiene da sempre. Grazie a tutti!

La popstar ha condiviso un messaggio su Instagram con una dedica per i suoi follower: “Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso possibilmente divertente e con la musica. Ma ci siete anche voi, con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Sì. Grazie a tutti. Grazie alla Vita" 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline

