L' attrice tedesca torna a Cannes dopo tre anni e lo fa con un outfit che non lascia spazio all’indifferenza | diva rétro o fata madrina?

D imenticate l’ordinario. Diane Kruger ha scelto il tappeto rosso di Cannes 2025 per fare un ritorno in grande stile, dopo tre anni di assenza dal festival. È riapparsa il 15 maggio per la première del film francese Dossier 137, e ha riportato sul red carpet una visione di eleganza d’altri tempi, reinterpretata con audacia: paillettes, piume leggere e un accessorio in testa destinato a dividere. Tutti i look del Festival di Cannes 2025. guarda le foto Look Prada Diane Kruger: glamour anni ’50. Firmato Prada, l’abito lungo color azzurro polvere era un inno allo scintillio. Le paillettes lo rivestivano interamente, mentre il corpetto a fascia con dettagli in raso bianco e la stola in chiffon ton sur ton con profilo di piume evocavano il glamour senza tempo delle star hollywoodiane anni ’50. Una scelta sartoriale che si è distinta in un’edizione del festival visivamente più sobria rispetto agli anni precedenti. 🔗Leggi su Iodonna.it

