L' assessore Sulpizio sui voucher di Pescara solidale 2024 | Tutti erogati ma alcune famiglie non li hanno utilizzati

L'assessore Sulpizio commenta i voucher di Pescara Solidale 2024, sottolineando che, sebbene tutti i fondi siano stati assegnati, alcune famiglie non li hanno utilizzati completamente o affatto. Pertanto, chi non ha sfruttato i vantaggi l'anno scorso non potrà partecipare al nuovo avviso, in linea con la clausola prevista nel 2023.

I fondi sono stati assegnati tutti, ma sono state alcune delle famiglie che li hanno ottenuti a non utilizzarli affatto o a utilizzarli solo in parte. Per questo chi non li ha proprio usati l’anno scorso “non potrà partecipare al nuovo avviso: la stessa clausola era prevista lo scorso anno”. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'assessore Sulpizio sui voucher di "Pescara solidale 2024": "Tutti erogati, ma alcune famiglie non li hanno utilizzati"

