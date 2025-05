L’assessora regionale Frisoni | Il Gp emblema della Motor valley Imola nella storia del Mondiale

Assessora Roberta Frisoni, quanto è importante un evento come il Gran Premio di Imola per il turismo, non solo locale, ma anche regionale? "Il Gran Premio di Imola non è solo un evento di straordinaria valenza internazionale ed elemento chiave del calendario sportivo della nostra regione. In Gran Premio è l’emblema della nostra Motor Valley che intreccia il saper fare artigiano, l’eccellenza dell’università, della ricerca e dell’industria, con l’altissimo valore turistico. Non esiste nel mondo una realtà simile, in cui la passione per i motori che ha radici profonde, si salda con una filiera produttiva di eccellenza e un patrimonio straordinario di competenze, ricerca e innovazione. Vista la grande visibilità internazionale certamente si tratta di una straordinaria occasione per promuovere tutta la regione e tutti i suoi punti di forza: l’enogastronomia, l’arte, la storia, la natura e il paesaggio". 🔗Leggi su Quotidiano.net

