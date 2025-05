L' artista YuYu torna con una nuova versione de La Bohème

Roma, 16 mag. (askanews) - YuYu è tornata. Venerdì 16 maggio esce su tutte le piattaforme una nuova versione de La Bohème, (1965 - Charles Aznavour - Jacques Plante) per New Music Group distribuzione Ada-music. Sono trascorsi più di 20 anni da quando una giovane hostess di linea, Giuditta Guizzetti, padre bergamasco e madre francese, con il nome d'arte YuYu con Mon petit garçon e Bonjour Bonjour imperversava in tutte le classifiche Radio, in TV e nei giornali, contesa come una vera Pop Star dalle griffe di alta moda. Un po' di mesi fa, una telefonata dal suo vecchio produttore e discografico Pippo Landro (che ha creato il personaggio e l'artista YuYu) riaccende la scintilla: "Ciao Giuditta ho in mente di rifare una versione moderna della Hit mondiale francese La Bohème del grande Charles Aznavour e, credo, che solo tu la possa interpretare". 🔗Leggi su Quotidiano.net

