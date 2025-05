Permettetemi di ringraziare Edi per la sua calorosa ospitalità a questo Summit e anche per avermi fatto sentire di nuovo giovane con quel video che ha mostrato all’inaugurazione. Desidero anche congratularmi con Edi per la sua – assolutamente inaspettata – rielezione a capo del Governo albanese. Sono felice che l’Europa continuerà a contare sul suo spirito e sulla sua determinazione. L’Albania ospita per la prima volta la Comunità Politica Europea. Considero questo evento particolarmente significativo, non solo per questa Nazione, ma per tutti noi. Ho sempre considerato l’identità europea un fatto, consolidato dalla storia prima ancora che dalla geografia, un concetto più difficile da racchiudere in una definizione che da comprendere d’impulso. L’Albania è, naturalmente, Europa, proprio come l’Italia, la Serbia o la Norvegia, a prescindere dal fatto che facciano parte di questa o di quell’altra organizzazione. 🔗Leggi su Formiche.net

L'approccio strategico ai Balcani e all'Ucraina. Il discorso di Meloni da Tirana