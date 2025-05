L’ANPI ricorda il 98enne che ha incarnato impegno memoria e valori della resistenza

L'ANPI ricorda con profonda commozione un cittadino di 98 anni, simbolo di impegno, memoria e valori della Resistenza. La sua scomparsa ha toccato le istituzioni e la comunità, segnando un vuoto incolmabile. La notizia, diffusa dall'ANPI nazionale, sottolinea l'importanza del suo contributo alla storia e ai principi che ha rappresentato.

La notizia della scomparsa di un cittadino di 98 anni ha scosso l’ambiente istituzionale. L’annuncio, diffuso dall’Anpi nazionale, è stato comunicato con un forte senso di dolore e commozione, evidenziando il profondo impatto che la perdita di questa persona autorevole ha avuto sulla comunità. Un lascito fatto di memoria e impegno Il messaggio ufficiale trasmesso . L'articolo L’ANPI ricorda il 98enne che ha incarnato impegno, memoria e valori della resistenza è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - L’ANPI ricorda il 98enne che ha incarnato impegno, memoria e valori della resistenza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

25 Aprile: Anpi, ad Ancona comportamenti da stigmatizzare

Da msn.com: "Il composto rispetto verso alcune limitazioni derivate dal protocollo nazionale del Cerimoniale istituzionale ha però fatto ... Il 25 Aprile, ricorda l'Anpi "è Festa nazionale perché in ...

Brisighella. L’ANPI esclusa dalla cerimonia del 25 aprile: “Scegliamo di non partecipare”. Solidarietà dalla sezione provinciale

Scrive ravennanotizie.it: In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, l’ANPI di Brisighella ha annunciato che non prenderà parte alla cerimonia ufficiale promossa dal Comune, in ...

L'Anpi ricorda Giuseppe Agostoni con una nuova intitolazione simbolica

Si legge su primamonza.it: Lo chiediamo dal 2017 quando l'Anpi di Limbiate si recò a Lodi per rendere omaggio a questi nostri due giovani concittadini" ha ricordato il presidente dell'Anpi cittadina Rosario Traina. Sarà posta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Peppino Di Capri ricorda Gigi Proietti : Canter? la nostra canzone da solo

Peppino di Capri ricorda la sua amicizia con Gigi Proietti e quando portarono sul palco dell'Ariston "Ma che ne sai? nel 1995.