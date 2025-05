L’annuncio Inter che spiazza tutti | Spesi 100 milioni per due giocatori | ESCLUSIVO

Dal mercato alla finale Champions col PSG, le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di INTER ZONE programma in onda sul nostro canale Youtube Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. L’ospite stavolta è stato Gabriele Borzillo di ‘Radio Nerazzurra’. La prossima giornata di campionato, che è anche la penultima, sarà probabilmente decisiva in chiave Scudetto. La squadra di Inzaghi è tornata a crederci fortemente dopo il mezzo passo falso del Napoli contro il Genoa. Ora per gli azzurri la complicata trasferta del ‘Tardini’ contro il Parma dell’ex difensore e allenatore (Primavera) nerazzurro Cristian Chivu. Una trasferta che, come sottolinea Borzillo, Antonio Conte affronterà “senza 7 o 8 titolari”. Il sogno di Lautaro e compagni resta però la Champions, che si giocheranno a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio: “Il futuro del calcio è la Champions, non lo scudetto o il campionato – ha sottolineato Borzillo – Tra 10 o 15 anni, dello scudetto fregherà a poco”. 🔗Leggi su Calciomercato.it

