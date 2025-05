L’annuncio della 30enne accusata di aver ucciso la suocera | Cerchiamo casa siamo in una situazione critica

Giada Crescenzi, la 30enne accusata di aver ucciso a coltellate la suocera Stefania Camboni, trovata morta nel suo appartamento a Fregene, cercava una nuova casa per abbandonare la villetta che condivideva con il compagno, il figlio della vittima, e per l’appunto la suocera. Alla base dell’omicidio, infatti, ci sarebbero i rapporti non propriamente idilliaci in particolar modo tra nuora e suocera. La 30enne si era affidata a vari gruppi di quartiere per cercare una nuova sistemazione così come dimostrano alcuni post che sono ancora online. In uno di questi, Giada Crescenzi scriveva: “Ci riprovo.Io, il mio compagno e due gattine, cerchiamo un monolocalebilocaletrilocale, insomma un posto dove andare a vivere perché stiamo in una situazione critica!! Vi prego! Dormiamo pure per terra non ci interessa nulla, basta una cucina ed un bagno. 🔗Leggi su Tpi.it

