Lando Buzzanca rinviata a giudizio la compagna | Lo convinse a sposarla per l' eredità

Francesca Della Valle, compagna del compianto attore Lando Buzzanca, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace, poiché avrebbe convinto Buzzanca a sposarla per ottenere la sua eredità. Il processo, in programma per il 3 giugno dell'anno prossimo, vedrà la partecipazione del figlio Massimiliano Buzzanca come parte civile.

Francesca Della Valle, compagna dell'attore Lando Buzzanca scomparso a 86 anni nel 2022, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace. Il processo inizierà il 3 giugno del prossimo anno, con il figlio dell'attore, Massimiliano Buzzanca, costituito parte civile. La sua. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lando Buzzanca, rinviata a giudizio la compagna: "Lo convinse a sposarla per l'eredità"

