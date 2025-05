Lando Buzzanca rinviata a giudizio la compagna | Lo convinse a sposarla per l' eredità Lei si difende sui social

Francesca Della Valle, compagna dell'attore Lando Buzzanca, è stata rinviata a giudizio per circonvenzione di incapace, accusata di averlo convinto a sposarla per garantirsi l'eredità. L'udienza è fissata per il 3 giugno del prossimo anno, con Massimiliano Buzzanca, figlio dell'attore scomparso nel 2022, che si è costituito parte civile. La donna difende la sua posizione sui social.

Francesca Della Valle, compagna dell'attore Lando Buzzanca scomparso a 86 anni nel 2022, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di circonvenzione di incapace. Il processo inizierà il 3 giugno del prossimo anno, con il figlio dell'attore, Massimiliano Buzzanca, costituito parte civile. La sua. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Lando Buzzanca, rinviata a giudizio la compagna: "Lo convinse a sposarla per l'eredità". Lei si difende sui social

