Land Rover Discovery arrivano le nuove versioni Tempest e Gemini

La Land Rover Discovery si rinnova con le nuove edizioni Tempest e Gemini, celebrando 35 anni di tradizione. Questi modelli migliorano il design e la versatilità del SUV a sette posti, confermando l'impegno del marchio nel combinare comfort e praticità per le famiglie moderne. Un passo avanti nell’eleganza e nelle prestazioni per un'icona del settore.

ROMA (ITALPRESS) – Land Rover Discovery rafforza il suo appeal familiare con due nuove edizioni, mentre gli aggiornamenti dell’intera gamma migliorano sia il design sia la versatilità del SUV a sette posti. Le nuove edizioni Tempest e Gemini onorano i 35 anni di Discovery con sottili riferimenti alla storia del modello, suggeriti dai loro stessi nomi, che ispirano anche gli esclusivi dettagli di design. Oltre alle nuove edizioni Tempest e Gemini, Discovery offre anche nuove opzioni di cerchi e una nuova gamma di accessori progettati per sfruttare al meglio le quotidiane avventure familiari. abrtviazn Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Land Rover Discovery, arrivano le nuove versioni Tempest e Gemini

Ne parlano su altre fonti

Land Rover Discovery, arrivano le nuove versioni Tempest e Gemini

Segnala italpress.com: ROMA (ITALPRESS) - Land Rover Discovery rafforza il suo appeal familiare con due nuove edizioni, mentre gli aggiornamenti dell'intera gamma migliorano sia ...

Non è ancora tempo per Discovery sesta generazione. Nel 2025, le special edition Tempest e Gemini, più alcune novità di gamma

motorbox.com scrive: Sei in attesa di Land Rover Discovery di sesta generazione? Sappi che è presto. Nel frattempo, ecco le special edition Tempest e Gemini. Ma anche altre novità ...

Land Rover Discovery 2025: nuove edizioni Tempest e Gemini

Riporta quotidianomotori.com: Le nuove edizioni Tempest e Gemini elevano comfort e funzionalità del SUV Discovery, con dettagli esclusivi e tante dotazioni.

Potrebbe interessarti su Zazoom

NUOVE EDIZIONI DI SAND LAND

STAR COMICS CELEBRA IL GENIO DI AKIRA TORIYAMA CON DUE NUOVE EDIZIONI DI SAND LAND Il manga, in arrivo sugli scaffali il 16 aprile, verrà pubblicato in un unico volume autoconclusivo che permetterà ai nuovi lettori e ai fan di vecchia data di immergersi nell’universo creativo del creatore di Dragon Ball.