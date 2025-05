L’altro Marocco | tra Tangeri e Tétouan i luoghi che non ti aspetti

I piatti sono dimenticabili e le bevande arrivano in bicchieri scheggiati, con addosso qualche ruga di troppo. Il? Café Hafa?ha più di cento anni e se li porta male, ma nessuno ci fa caso. Qui si viene per assecondare vecchie nostalgie, per scriversi dentro lo stesso tipo di ricordi. Dalle sue terrazze su più livelli, dai tavoli di maioliche con le sedie dei lidi di mare, la danza schiumosa delle onde distrae per un attimo dal vero spettacolo: la sagoma dell’altro continente che svetta in controluce sullo sfondo. A? Tangeri, punta estrema del nord del Marocco, dove l’Africa si stiracchia per sfiorare l’Europa, lo? stretto di Gibilterra?continua a dimostrare quanto due mondi riescano a guardarsi e a interagire. A? contaminarsi,? sovrapporsi? e? coesistere. La Spagna è lì dall’altro lato, per le strade si ascoltano accenti catalani e note di flamenco suonate sporche da una radiolina, mentre per gli echi di Francia l’indirizzo è? Villa Mabrouka, parola araba che significa «fortuna». 🔗Leggi su Panorama.it

