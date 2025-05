L’Albergo Popolare compie 120 anni | open day per visitare la struttura

L'Albergo Popolare festeggia 120 anni di accoglienza, solidarietà e inclusione con un open day per visitare la storica struttura situata nell'ex convento del Carmine. Gestita dalla cooperativa Di Vittorio Sociale e intitolata a Fioretta Mazzei dal 2000, questa “festa” rappresenta un'importante occasione per celebrare la sua missione e il suo impatto sulla comunità.

120 anni di accoglienza, solidarietà, inclusione. Un "compleanno" speciale per l'Albergo Popolare, storica struttura comunale di accoglienza ubicata nell'ex convento del Carmine, adesso gestita in co-progettazione dalla cooperativa Di Vittorio sociale, dal 2000 intitolata a Fioretta Mazzei.

