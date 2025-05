L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions | Pioli contestato dai tifosi

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi. Questo risultato deludente ha acceso polemiche e contestazioni nei confronti della squadra, che ora dovrà affrontare le conseguenze di una stagione al di sotto delle aspettative. Continua a leggere...

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli non parteciperà alla Champions asiatica nella prossima stagione, un risultato negativo che ha scatenato la rabbia dei tifosi. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi

