Netflix Tudum 2025 è in arrivo solo su Netflix in diretta streaming con anteprime e molte star, il primo annuncio è la presenza di Lady Gaga. Le star che ami. Le storie che brami. Una notte da non perdere. Netflix Tudum 2025 è in arrivo solo su Netflix in diretta streaming il 1 giugno alle 2 del mattino (ora italiana). Condotto da Sofia Carson ( Feel The Beat, Purple Hearts, Carry-On, La lista dei miei desideri ), l’evento live includerà anteprime esclusive, una ricca line-up di star e spettacoli a sorpresa, tra cui l’incredibile esibizione di Lady Gaga direttamente dal palco del Kia Forum di Los Angeles. I titoli di Netflix Tudum 2025. Emily In Paris Frankenstein Un Tipo Imprevedibile 2 L’Amore E’ Cieco One Piece Outer Banks The Rip Squid Game Stranger Things Le Cheerleader Dei Dallas Cowboys La Lista Dei Miei Desideri Wake Up Dead Man – Knives Out Mercoledì 🔗Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lady Gaga ospite dell’evento Netflix Tudum 2025