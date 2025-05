Hanno portato via il registratore di cassa ancora chiuso, illudendosi che contenesse un ricco bottino in contanti. Si sono dovuti invece accontentare di una magra somma in monete i ladri entrati in azione nella notte tra mercoledì e ieri a Voghera, sulla Ss10 nel tratto urbano di via Piacenza. Hanno preso di mira il Break Point, bar che è noto soprattutto come panificio e pasticceria, forzando la porta di un ingresso sul retro, meno visibile dell’accesso principale sulla sempre trafficata arteria viabilistica. Almeno non hanno rovinato la vetrata dell’ingresso, ma hanno comunque fatto vari danni.S.Z. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri nel panificio bottino magro. Maggiori i danni