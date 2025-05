L' addio sui social | Sei stato un maestro di vita

G ianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, è stato colpito da un grave lutto. Martedì 13 maggio, suo zio Giorgio Bartolucci, 61 anni, è morto a Sirolo, nelle Marche, stroncato da un arresto cardiaco durante una camminata veloce. Tamberi ha condiviso il suo dolore su Instagram, scrivendo: « Sei stato un maestro di vita » e aggiungendo: «A volte la vita sa essere veramente una merda». Tamberi: «Penso sempre a mia figlia ma lavoro per Los Angeles 2028» X Leggi anche › Un altro lutto a “Il paradiso delle signore”: è morta Valentina Tomada (Palma Rizzo) › Lutto per Enrico Brignano: è morta la madre Anna Morto lo zio di Gianmarco Tamberi. Giorgio Bartolucci, imprenditore di Camerano e titolare della Bartolucci Fixing System, azienda di sistemi di fissaggio in plastica, stava camminando nei sentieri del Coppo con un amico, quando si è accasciato per un malore improvviso. 🔗Leggi su Iodonna.it

