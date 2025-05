L'ultimo saluto del Ferraris arriverà sabato sera, l'ultima gara in rossoblu potrebbe essere quella con il Bologna, così finirà la carriera nel Genoa di Milan Badelj. Il centrocampista e capitano rossoblu non resterà sotto la Lanterna, il suo contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. Nulla. 🔗Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - L'addio di Milan Badelj al Genoa