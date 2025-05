L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi | alla cena solo amiche vip c’erano Katy Perry e Kim Kardashian

Lauren Sanchez ha celebrato il suo addio al nubilato a Parigi, in compagnia di amiche famose come Kim Kardashian e Katy Perry. In attesa del matrimonio con Jeff Bezos, la festa si è svolta in un rinomato ristorante della capitale francese, per un evento esclusivo che ha segnato l'inizio di una nuova avventura romantica.

In attesa del matrimonio milionario con Jeff Bezos, Lauren Sanchez ha festeggiato il suo addio al nubilato. Per l'occasione ha organizzato una cena in uno storico ristorante di Parigi con alcune delle amiche più care, tra le quali Kim Kardashian e Katy Perry. I festeggiamenti con il patron di Amazon 'bloccheranno' per 3 giorni la città di Venezia. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - L’addio al nubilato di Lauren Sanchez a Parigi: alla cena solo amiche vip, c’erano Katy Perry e Kim Kardashian

