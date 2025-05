L’addio al celibato si trasforma in sventura gruppo di salernitani pestati allo stadio di Zagabria perché italiani – Video

Un addio al celibato si trasforma in incubo per un gruppo di quindici amici salernitani a Zagabria. Durante una partita della Dinamo, sono stati brutalmente aggrediti da ultras locali, scatenando una violenza immotivata. Le loro parole di provenienza hanno segnato un tragico destino, dando vita a un episodio drammatico documentato in un video.

Quindici amici erano a Zagabria per assistere alla partita della Dinamo e festeggiare così un addio al celibato. Ma allo stadio sono stati aggrediti brutalmente da alcuni ultras. “Uno di loro ci ha chiesto da dove venivamo e quando abbiamo risposto ‘Italia’ hanno cominciato a picchiarci con pugni e calci”, ha raccontato uno dei ragazzi di ritorno in Italia. L’episodio risale a sabato scorso ed è finito anche sulle cronache croate che hanno pubblicato un estratto del video del pestaggio in cui si vedono alcuni tifosi vestiti di nero pestare i ragazzi. Sei i feriti, tre portati in ospedale. Per uno di loro c’è la frattura alla parete oculare e dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Video XHooligans.cz Official L'articolo L’addio al celibato si trasforma in sventura, gruppo di salernitani pestati allo stadio di Zagabria “perché italiani” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’addio al celibato si trasforma in sventura, gruppo di salernitani pestati allo stadio di Zagabria “perché italiani” – Video

