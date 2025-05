Lactalis in prima linea nella lotta alle truffe

Arrivano sulla confezione del latte e della mozzarella, tra i prodotti più consumati in Italia, alcuni utili consigli per tutelare categorie fragili e vulnerabili come gli anziani. Grazie ad un accordo tra l’Arma dei Carabinieri e Lactalis Italia prende il via una campagna di sensibilizzazione sulle truffe alle persone anziane sui packaging di latte Parmalat e mozzarella Santa Lucia di Galbani, che raggiungono oltre 10 milioni di famiglie. L’iniziativa si inserisce nel programma DiSractive del Gruppo Lactalis, un impegno costante a tutela delle fragilità sociali, promuovendo la prevenzione, la sicurezza e l’inclusione sociale. L’iniziativa è stata presentata al Palazzo Ducale di Parma, sede dell’Arma dei Carabinieri in città , alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, il colonnello Andrea Pagliaro, di Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e Sostenibilità di Lactalis Italia, Maurizio Bassani, general manager di Parmalat, Chiara Canedoli, direttrice marketing Parmalat e Wiebke Klaas, direttrice marketing di Galbani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lactalis in prima linea nella lotta alle truffe

