L' accusa a Silvia Salis Ha investito una donna passando col rosso ma il verbale smentisce

Un incidente stradale datato 23 maggio 2024 ha scosso il panorama politico, coinvolgendo Silvia Salis, candidata sindaca della coalizione progressista. Secondo quanto riportato da "La Verità", la Salis avrebbe investito una donna sulle strisce pedonali, ma il verbale dell'incidente smentisce le accuse, dando vita a un acceso dibattito pubblico.

Da genovatoday.it: La candidata sindaca sarebbe indagata per mancata precedenza a un pedone sulle strisce. Secondo i documenti ufficiali, il semaforo era verde ...

Lesioni stradali, Salis indagata? La vittima: disinteressata, non ha mai chiesto scusa

Scrive ligurianotizie.it: Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano La Verità, la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis risulterebbe indagata per lesioni stradali. La Procura di Genova avrebbe aperto un ...

