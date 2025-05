La Zanzara arriva a Trento Cruciani | Sarà il nostro sabba nel segno della libertà

La zanzara arriva a Trento con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, diventando il nostro sabba nel segno della libertà. Un evento imperdibile del Festival dell'Economia del Sole 24 Ore, dove i fan del programma potranno vivere in diretta un’esperienza unica di confronto e discussione, celebrando il format tanto amato.

Inutile negarlo: negli ultimi anni, uno degli appuntamenti più attesi del Festival dell'Economia targato Sole 24 ore è la diretta de "La Zanzara" in piazza Battisti. Un'occasione per i tantissimi amanti del format di Giuseppe Cruciani e David Parenzo di seguire non solo il proprio programma.

