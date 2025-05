La volta in cui la figlia di Ambra Angiolini prese un 4 e la madre le preparò una torta per festeggiare

Durante un'emozionante puntata di "Stasera c'è Cattelan", Ambra Angiolini ha raccontato un tenero episodio con la figlia Jolanda, nata dalla sua relazione con Francesco Renga. Per festeggiare un sorprendente voto di 4 a scuola, l'attrice ha deciso di preparare una torta, trasformando una piccola delusione in un momento speciale di gioia e affetto.

Durante la sua partecipazione al programma Stasera c'è Cattelan, Ambra Angiolini ha raccontato un episodio che coinvolge la figlia Jolanda, nata dalla relazione con il cantante Francesco Renga. L’attrice, ospite della puntata andata in onda giovedì 15 maggio, ha condiviso un ricordo legato al percorso scolastico della ragazza. L'articolo La volta in cui la figlia di Ambra Angiolini prese un 4 e la madre le preparò una torta per “festeggiare” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

