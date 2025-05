Come ogni pomeriggio, anche il 16 maggio 2025, Caterina Balivo ha condotto una nuova puntata di La volta buona, salotto televisivo del pomeriggio di Rai Uno. La conduttrice televisiva ha ospitato diversi volti noti dello spettacolo italiano e ha chiacchierato con loro di un argomento piuttosto scottante: le rivalità tra le star appartenenti al mondo della televisione italiana. Tra i protagonisti dell’episodio si trovava anche Giovanni Ciacci, che ha approfittato della presenza in studio anche di Simone Di Pasquale, storico ballerino di Ballando con le stelle, per lanciare un’ambasciata avvelenata a Milly Carlucci. Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci. La puntata del 16 maggio 2025 di La Volta Buona è stata piuttosto complicata per Caterina Balivo che ha dovuto gestire e mediare tra gli ospiti in studio intenti a svelare diverse rivalità della televisione italiana. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La volta buona, la frecciata di Giovanni Ciacci per Milly Carlucci: “Molto amareggiato”