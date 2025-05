La volta buona Giovanni Ciacci attacca Milly Carlucci | Amareggiato

In un'accesa intervista a 'La volta buona', Giovanni Ciacci ha lanciato frecciatine a Milly Carlucci, esprimendo la sua amarezza per non essere stato invitato come ospite speciale a 'Sognando… Ballando'. Il famoso costumista ha approfittato dell'occasione per condividere il suo disappunto, scatenando reazioni nel panorama televisivo.

(Adnkronos) – Giovanni Ciacci contro Milly Carlucci. Ospite oggi, venerdì 16 maggio, a 'La volta buona', il costumista ed esperto di moda, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ciacci, infatti, ha accusato la conduttrice televisiva di non averlo invitato come ospite speciale a 'Sognando. Ballando con le stelle'. In studio era presente anche Simone Di . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

