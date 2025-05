L a vittima di violenze denuncia, al suo stalker viene imposta la misura cautelare del braccialetto elettronico. E dopo qualche tempo la vittima di violenze diventa la vittima di un femminicidio. È chiaro da tempo, alla luce dei casi di donne uccise da aggressori con dispositivo alla caviglia, che i braccialetti elettronici “antistalking” da soli «non funzionano». Sul tema ha risposto durante un question time al Senato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Riconoscendone candidamente l’incompatibilità «con i mezzi di trasporto delle persone». Cioè, in sostanza, con le possibilità reali, per le forze dell’ordine, di intervenire in tempo. La denuncia social di Chiara Balistreri: «Il mio ex violento fuggito dai domiciliari, ora ho paura» X Leggi anche › Dall’ammonimento ai braccialetti elettronici: cosa prevede (e che cosa no) il ddl anti-femminicidi I braccialetti elettronici antistalking non funzionano? Nordio: «Trovare forme di autodifesa». 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «La vittima deve essere in grado di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia». Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio