la vita di coppia il figlio ludovico le emozioni in campo e il confronto con sinner il campione toscano attraverso le parole della compagna

T ra un rovescio a una mano e un biberon, Lorenzo Musetti ha trovato la sua dimensione. Agli Internazionali d’Italia 2025 ha fatto innamorare il pubblico con il suo tennis elegante: ha battuto gli ultimi due vincitori del torneo, Daniil Medvedev e Alexander Zverev, conquistando una storica semifinale contro Carlos Alcaraz, attuale numero 3 del mondo. Ma fuori dal campo, a raccontare l’altra faccia di questa scalata è Veronica Confalonieri, sua compagna e madre del piccolo Ludovico. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato cosa c’è dietro i successi di Lorenzo: amore, fragilità, maturità e tanta dolcezza. Game, set, match. Come vestirsi per una partita di tennis. guarda le foto Veronica Confalonieri si commuove per Lorenzo Musetti. Veronica Confalonieri, grafica di Sky Sport, segue spesso Lorenzo Musetti nei tornei, ma l’emozione non si spegne: «Mi sono ripromessa di non piangere ma poi va a finire che mi emoziono sempre. 🔗Leggi su Iodonna.it

