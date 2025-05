"Occupazione in crescita, il Governo Meloni è al fianco di chi lavora". Per la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci giornata viterbese. È arrivata in città per illustrare i risultati del Governo Meloni in tema di occupazione e politiche sociali. L'incontro si. 🔗Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - La viceministra Bellucci a Viterbo: "Più assunzioni e soldi in tasca ai lavoratori, meno disoccupazione"