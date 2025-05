La verità sulla separazione tra Paola Turci e Francesca Pascale e cosa c’entrano i cani | È sparita completamente

Paola Turci e Francesca Pascale dopo quattro anni insieme, di cui due di unione civile, si sono separate lo scorso agosto. La loro rottura ha suscitato grande scalpore, ma mai nessuna delle due ha davvero rivelato cosa sia successo tra di loro. Come in tutte le separazioni, anche tra le due sarebbe sorto un dissidio non da poco. Le due avrebbero litigato per il cane Lupo, di proprietà di Turci ma che vivrebbe da Pascale Lucarelli ha rivelato che Pascale non si sarebbe sentita amata quanto voleva, mentre Turci era insofferente per i continui riferimenti a Silvio Berlusconi e aveva l’impressione di essere manipolata. La richiesta di separazione è arrivata da Pascale, un mese dopo la sua partecipazione a Belve. Successivamente le due avrebbero firmato un patto di riservatezza e questo sarebbe il motivo per cui del loro matrimonio si sa così poco. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

