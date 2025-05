La verità su quella foto Garlasco cosa c’è dietro al fotomontaggio fatto dalle gemelle Cappa insieme alla cugina Chiara Poggi

Sono tornate a far parlare di sé le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, al centro di uno degli episodi più emblematici legati alla fase iniziale dell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco. All’indomani del delitto del 13 agosto 2007, le due ragazze vennero immortalate in una fotografia davanti alla villetta di via Pascoli, insieme all’immagine sorridente della cugina assassinata, in un fotomontaggio che fece il giro dei media. Non sono mai state indagate, ma oggi il loro nome è tornato d’attualità con il riaccendersi dell’inchiesta sulla morte di Chiara, e in particolare con l’avvio di una maxi perizia genetica. Proprio oggi, al tribunale di Pavia, si tiene un’udienza fondamentale per il caso: l’incidente probatorio che dovrà definire le modalità e i limiti della nuova analisi comparativa sul DNA. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it