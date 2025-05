La vela in aiuto dei pazienti onco-ematologici due progetti Ail Brescia

La vela si trasforma in un prezioso alleato per i pazienti onco-ematologici grazie a due innovativi progetti promossi da Ail Brescia. Queste iniziative mirano a offrire un'esperienza terapeutica e un percorso di riabilitazione psicologica, supportando così i pazienti e i loro caregiver in un viaggio verso la salute e il benessere.

(Adnkronos) – La vela come esperienza terapeutica e strumento di riabilitazione psicologica: è questa la rotta tracciata da Ail Brescia (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) – che da anni promuove iniziative dedicate ai pazienti onco-ematologici in follow-up e ai caregiver, offrendo loro la possibilità di ritrovare equilibrio, fiducia e benessere .

