la valtur si impone in un finale al cardiopalma e allunga la serie contro rimini

La Valtur Brindisi si impone in un finale al cardiopalma, conquistando un'importante vittoria contro la RivieraBanca Rimini. In un match avvincente e ricco di emozioni, la squadra di coach Piero recupera terreno nella serie dei quarti di finale playoff, portandola a gara quattro dopo due sconfitte consecutive al PalaFlaminio.

Stavolta, in un finale infuocato, Brindisi mantiene i nervi saldi, aggiudicandosi la sfida punto a punto. La Valtur allunga a gara quattro la serie dei quarti di finale playoff contro la RivieraBanca Rimini. Dopo le due sconfitte rimediate al PalaFlaminio, gli uomini di coach Piero.

Come scrive brindisireport.it: Trascinata dal grande tifo dei 3mila del PalaPentassuglia, la New Basket si impone per 59-57. Calzavara, eroe della serata, piazza la tripla del sorpasso, a otto secondi dalla fine ...

Black out Valtur che reagisce solo nel finale e chiude da tredicesima in classifica. Ora trasferta ad Avellino

Riporta brundisium.net: La Valtur sfrutta i numerosi tentativi dalla lunetta (9/10), ricucendo il gap di svantaggio ad un possesso di distanza (13-16 al 6’) ma il finale di periodo torna ad essere in mano all’Urania che ...

