La Uefa si scaglia contro la Fifa e Gianni Infantino. Lo accusa di “interessi politici privati” a discapito delle sue responsabilità nel calcio. L’accusa della Uefa arriva dopo l’abbandono di alcuni delegati nazionali del congresso annuale della Fifa giovedì mattina. A seguito del ritardo ingiustificato di Infantino, i delegati hanno deciso di andare via. Lo spiega bene il Guardian. Leggi anche: L’Uefa di Ceferin è un’enclave russa, i funzionari di Putin non hanno mai smesso di comandare (Guardian) La Uefa attacca Infantino: “Persegue interessi politici privati”. “ I delegati, tra cui il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e la presidente della Football Association, Debbie Hewitt, lo hanno fatto per protestare contro le modifiche al programma della riunione, causate dal ritardo di Infantino dopo aver accompagnato Donald Trump in un tour negli stati del Golfo “. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Uefa attacca Infantino: “È arrivato in ritardo al congresso per accompagnare Trump In Medio Oriente”