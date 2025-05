La truffa delle mascherine Covid Gianluca Prati | Ogni decisione veniva presa collegialmente

L'udienza preliminare del processo per la truffa delle mascherine COVID ha visto protagonista Gianluca Prati, responsabile del magazzino unico dell'Ausl Romagna. Le decisioni cruciali del caso venivano prese collegialmente, mentre il giudice Ilaria Rosati continua a esaminare le prove a distanza di oltre un anno dall'inizio del procedimento.

L’udienza preliminare del processo per la ‘truffa delle mascherine’ davanti al giudice Ilaria Rosati ha già superato un anno dal suo inizio e non è ancora finita. Ieri mattina c’è stato l’interrogatorio di Gianluca Prati, 52 anni, forlivese, responsabile del magazzino unico dell’Ausl Romagna che si trova a Pievesestina, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone. E’ accusato di non avere effettuato i dovuti controlli sulle mascherine anti-covid importate dalla Cina dalla società Codice che faceva capo all’ex parlamentare leghista Gianluca Pini: 4,5 milioni di pezzi per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro; ogni mascherina, che non aveva le necessarie certificazioni, era venduta a 80 centesimi, un prezzo esorbitante ma giustificato dal fatto che allo scoppiare dell’epidemia di Covid 19 erano praticamente sparite dal mercato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La truffa delle mascherine Covid. Gianluca Prati: "Ogni decisione veniva presa collegialmente"

