Mercoledì al Senato, durante una conferenza stampa organizzata dalla senatrice Ilaria Cucchi, si è acceso il dibattito sulla tratta di migranti tra Tunisia e Libia. Piero Gorza, antropologo di OnBorders, ha sottolineato l'importanza di proteggere i testimoni, definendoli non solo vittime, ma anche difensori dei diritti umani e custodi dello stato di diritto.

“Chi ha parlato oggi non è solo una vittima. Sono difensori dei diritti umani e potremmo dire garanti del nostro stato di diritto “. Così Piero Gorza, antropologo di OnBorders, alla conferenza stampa ospitata mercoledì al Senato e organizzata dalla senatrice Ilaria Cucchi (Alleanza Verdi e Sinistra). Al centro dell’incontro, la presentazione del rapporto Strade di umanità – Accoglienza e giustizia per i testimoni della tratta di Stato tra Tunisia e Libia, aggiornamento del dossier State Trafficking già illustrato al Parlamento europeo. Il documento denuncia un sistema organizzato di deportazioni, vendite e detenzione di migranti tra Tunisia e Libia, con il diretto coinvolgimento delle autorità statali. “Queste cose si stanno facendo anche in nome del popolo italiano “, ha aggiunto Gorza: “E si stanno facendo con denaro italiano”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La tratta (di Stato) dei migranti tra Tunisia e Libia, l’appello al Senato: “Proteggete i testimoni”

