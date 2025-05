All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Stai cercando delle creme antirughe che funzionino sul serio? Ferma tutto. Prima di cliccare su “acquista ora” e sperare nel miracolo, facciamo due chiacchiere. Ti raccontiamo cosa sono davvero le rughe, come si combattono (con criterio) e quali creme valgono il tuo tempo allo specchio e le banconote del tuo portafoglio. Ma prima, che cos'è una ruga?. Sembra banale, ma pochi lo sanno davvero. Le rughe non sono le pieghette temporanee che compaiono quando strizzi gli occhi, aggrotti la fronte o sorridi in maniera forzata. Quelle sono solo espressioni. Le rughe vere sono solchi permanenti che si formano con il tempo, e restano lì anche quando sei immobile con la tua poker face. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La top ten delle migliori creme antirughe, tra grandi classici e novità