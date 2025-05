La terra dei rombi che vale 15 miliardi | viaggio nella Motor Valley che fa grande la Romagna

Benvenuti nella Motor Valley, la terra dei rombi che vale 15 miliardi. Qui, in Emilia-Romagna, si fonde innovazione e passione, creando un ambiente unico per le maggiori industrie automobilistiche e motociclistiche. Un viaggio straordinario tra sogni e motori, dove le idee si trasformano in opere d’arte sulle quattro e due ruote.

Il motore nel cuore. Esiste un luogo magico in Emilia-Romagna, dove hanno sede le più importanti industrie automobilistiche e motociclistiche al mondo. E dove le idee si trasformano in creazioni innovative. In due parole 'Motor Valley', la terra dei sogni e della passione, dalle due alle quattro.

Scrive riminitoday.it: Cuore pulsante dell’automotive mondiale, la Motor Valley unisce artigianato, tecnologia e passione in un distretto che muove miliardi di euro. Tra motori, turismo ed eventi, è il volano che fa correre ...

