la tela della premier meloni merz e carney i nuovi alleati

Roma, 16 maggio 2025 – Sul piano politico l’assenza di Meloni al vertice della coalizione dei volenterosi, con la premier solo collegata da remoto, è stato un errore. Anche perché Meloni poteva sedersi al tavolo con Macron, Merz e Starmer portando una posizione realista e invece è assente nella foto. Posizione realista che per altro, sia per la debolezza e disunione europea che per l’imperversare di Trump, è oggi prevalente negli orientamenti degli Stati. La premier si è lasciata dominare dalle paure domestiche: la posizione pacifista della Lega, quella altrettanto isolazionista di gran parte dell’opposizione, i sondaggi con gli italiani per gran parte contrari al riarmo. Eppure la coalizione dei volenterosi pare aver rinunciato, proprio come Meloni sosteneva, all’invio immediato di truppe e alla creazione di forza di peace-keeping limitandosi alla fornitura di armi a Kiev e a creare una forza di sostegno anglo-europea soltanto dopo un accordo di pace. 🔗Leggi su Quotidiano.net

