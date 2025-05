All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner vs Tommy Paul è la seconda semifinale maschile degli Internazionali di tennis 2025: il super match tra il numero 1 e il numero 12 al mondo è previsto per oggi, venerdì 16 maggio, alle 20.30. Per Jannik si tratta della prima semifinale del Masters 1000 di Roma: un torneo che non ha mai vinto e che sogna da sempre, «perché è speciale per me, non c'è posto più bello di Roma», ha dichiarato. Particolarmente speciale quest'anno perché non era mai successo nell'era Open di vedere due italiani in semifinale agli Internazionali; senza dimenticare il grande risultato di Jasmine Paolini, che domani si gioca la finale. 🔗Leggi su Gqitalia.it

La super semifinale tra Sinner e Paul apre un weekend di grande sport