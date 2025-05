La suora più "azzurra" d'Italia ha compiuto 60 anni. Ovviamente parliamo di suor Rosa Lupoli del convento delle Cappuccine di Napoli. La religiosa è molto nota sui social, non solo per la sua grande simpatia ma anche per la sua "fede" azzurra. Ovviamente alla festa privata organizzata dalle. 🔗Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - La suora tifosa del Napoli compie 60 anni: festa con la bandiera "Mc fratm"